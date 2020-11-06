وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس اليوم

يزور وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، تونس، للقاء نظيره التونسي توفيق شرف الدين.

وسيبحث الطرفان، اليوم، التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

كما سيتوجه الوزير الفرنسي إلى الجزائر في زيارة تستمر يومي السبت والأحد.

يذكر أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانين التوجه إلى تونس لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنته الرئاسة الفرنسية في وقت سابق.

وتأتي الزيارة عقب هجوم نيس الإرهابي في فرنسا الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على يد مهاجر تونسي وصل مؤخرا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبدوزا الإيطالية.