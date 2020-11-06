النقل العراقية: المفاوضات مع "دايو" الكورية مستمرة ونرفض رفع المقابل المادي

أصدرت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، بيانا أكدت فيه رفضها لرفع المقابل المادي الذي طلبته شركة "دايو" الكورية المنفذة لميناء الفاو الكبير.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الحكومة أولت ميناء الفاو الكبير أهمية كبرى وباشرت بالخطوات الفعلية للتنفيذ فتم التفاوض مع شركة "دايو" الكورية لعدة أسباب.

ولفت البيان أن الأسباب التي دفعت للتفاوض مع شركة "دايو"، هي أن لديها قرار من مجلس الوزراء السابق باستثنائها من شروط العقود الحكومية من أجل الإسراع، ورفع وتيرة العمل، كما أن آليات الشركة وملاكاتها الهندسية والفنية موجودة في أرض العمل مما يوفر وقتا وجهدا أسرع".

وأضافت أن "دايو نفذت بنجاح كاسر الأمواج الغربي للميناء، بناءً على ما تقدم تم التفاوض لمدة ثلاثة أشهر من قبل وزارة النقل متمثلة بالوزير والكادر المتقدم فيها مع المدير السابق للشركة وكادرها المتقدم، بوجود أعضاء من لجنة الخدمات النيابية ولجنة النزاهة النيابية، وتم التوصل لاتفاق مبدئي لتنفيذ خمسة مشاريع وبعمق حوض الرسو والقناة الملاحية بعمق 19.8 كم بمبلغ إجمالي قيمته 2 مليار و370 مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد الى ثلاث سنوات"

وأوضحت الوزارة أنه "بعد تعيين المدير الجديد لمشروع ميناء الفاو حضر الجانب الكوري المتمثل بشركة دايو وعلى رأسهم معاون مدير شركة دايو القادم من سيئول، إذ طالبت شركة دايو برفع سقف مبالغ التنفيذ من 2 مليار و370 مليون دولار إلى 2 مليار و800 مليون في ما لو أرادت الوزارة الوصول لأعماق 19.8".

ولفتت إلى أن "وزير النقل رفض هذه المطالب وأعطاهم مهلة ثلاثة أيام للعدول عن قرارهم والالتزام بالاتفاق المبدئي الأول، وفي لقائهم الأخير بعد المدة المحددة رفضت شركة "دايو" الالتزام بالاتفاق الأول وأصرت على إضافة المبلغ الإضافي وزيادة مدة التنفيذ، وهو ما حدا بالسيد الوزير رفض رفع سقف المطالب فيما لو بقت شركة "دايو" متمسكة بقرارها الأخير والمفاوضات لا زالت مستمرة".