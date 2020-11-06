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    الكويت... مصادر صحية: انخفاض نسبة إشغال "العناية" بمرضى كورونا

    © REUTERS / Brendan McDermid
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    كشفت مصادر صحية كويتية انخفاض نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

    وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية قالت المصادر إن نسبة إشغال أسرّة الأجنحة المخصصة لمرضى كورونا انخفضت إلى 16% الشهر الماضي بعد أن بلغت 28% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

    غزو الكويت
    © AP Photo / Anonymous
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    وأوضحت المصادر أن نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة انخفضت بدورها %23، موضحة أن عدد الحالات في العناية انخفض من 142 حالة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 114 حالة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

    وأشارت المصادر إلى أن أغلب مرضى كورونا في العناية المركزة بالمستشفيات من شريحة كبار السن، الذين يعانون مشاكل وأمراضا مزمنة، كالقلب وارتفاع ضغط الدم، وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام، مشيرة إلى أن أوضاع بعضهم الصحية مستقرة، والأخرى تعتبر حرجة.

    وبحسب المصادر فإن نسبة الشفاء من كورونا في الكويت تصل إلى %92.9 مقابل %96.2 في السعودية، و%96.7 في البحرين، و%97.8 في قطر، و%98.3 بالامارات و%91.5 بسلطنة عمان، مؤكدة أن المرافق الصحية تطبق أحدث البروتوكلات العلاجية والفنية الآمنة الخاصة بفيروس كورونا، والمتبعة في أكثر النظم الصحية تقدما، والصادرة بتوصيات معتمدة من المنظمات الدولية المختصة.

    يذكر أن وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسجيل 682 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 620 مريضا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122317؛ منها 749 وفاة و113391 حالة شفاء.

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    الكلمات الدلالية:
    مستشفيات, فيروس كورونا, الكويت
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