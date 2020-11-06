الجعفري: تم التخلص من كامل مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق إنتاجها

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أنه تم التخلص من كامل مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية وتدمير مرافق الإنتاج، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف بشكل نهائي.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، قال الجعفري في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، إن "سوريا تمكنت رغم الظروف الصعبة التي مرت بها قبل سنوات، من التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013".

وأوضح أن ذلك التعاون "أسفر عن التخلص من كامل مخزون سوريا وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة".

وتابع "رغم مشاهدة الدول الغربية بأعين ممثليها لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا على متن سفينة أمريكية وسفن أخرى تابعة لدول أوروبية فقد تمسكت بعض الدول بمواقفها العدائية تجاه سوريا وسعت لزيادة التصعيد والضغط السياسي".

وأضاف أن "سوريا تستضيف حاليا وفدا من الخبراء والمفتشين وصلوا قبل يومين وسيبقون حتى الـ24 من الشهر الجاري وهي تؤمن لهم الحماية وتسمح لهم بالدخول غير المقيد إلى كل الأماكن التي يريدون تفتيشها".

وواصل قائلا "هذه الجولة السابعة للتفتيش وقد صدرت تقارير الجولة السادسة وأكد فيها خبراء المنظمة عدم وجود أية مواد كيميائية وأية أنشطة محظورة".

كما أشار إلى إزدواجية مواقف الدول الغربية التي دمرت العراق تحت ستار أكاذيب ثبت زيفها والتي تشن منذ سنوات حملة تضليلية وتلفق الاتهامات بحق سوريا، في حين أنها هي ذاتها تقدم الرعاية والدعم العسكري والفني لتعزيز ترسانة إسرائيل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وتتولى مهمة الدفاع عنها في المحافل الدولية.