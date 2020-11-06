الكويت... إيقاف مشاريع "الديوان الأميري"

أصدر رئيس الديوان الأميري، الشيخ مبارك الفيصل، أمرا بإيقاف المشاريع التي يشرف عليها الديوان.

ونقلت صحيفة "القبس"، أمس الخميس، عن مصادر أن البلدية أوعزت إلى الجهاز التنظيمي وقف أي معاملات تخص مشاريع الديوان، وتحصر حاليا جميع المشاريع التي كانت تحت إشراف الديوان الأميري

وذكرت أن عمليات الحصر تأتي تمهيدا لرفع إحصائية شاملة بها، والتي من أبرزها مشروع المدينة الترفيهية وحديقة الشهيد.

وكان رئيس الديوان الأميري، الشيخ مبارك الفيصل، قد طلب من رئيس المجلس البلدي، أسامة العتيبي، إيقاف وحصر جميع المشاريع المعمارية والهندسية التي كانت تحت إشراف الديوان الأميري وموافاته بها.

وأحال رئيس المجلس البلدي خطاب الديوان الأميري إلى وزير البلدية، وليد الجاسم، للإفادة بشأنه.