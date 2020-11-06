بعد التوسع في بناء جامعات أهلية... مصر تحسم الجدل بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، الجدل بشأن إلغاء مجانية التعليم الجامعي.

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحته بـ"فيسبوك"، صباح اليوم الجمعة، أن الحكومة المصرية تنفي نبأ إلغاء مجانية التعليم الجامعي، وتؤكد أن تلك المجانية هي حق أصيل من حقوق المصرية يكفله الدستور والقانون.

وكانت مواقع التواصل قد تناولت خبرا مفاده أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية قد قررت إلغاء مجانية التعليم الجامعي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محليا ودوليا.

وأوضحت الوزارة المصرية أن هناك هدفا آخر يكمن في تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها.