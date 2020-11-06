جعجع يشكك بتمكن الحريري من تشكيل حكومة مختلفة عن السابقة

تمنى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على رئيس الحكومة المكلف سعد الحریري "أن يبقى مصراً على "حكومة مهمة" خارج نطاق الأحزاب والمجموعات التي اعتادت أن تشكل الحكومة وتتمثل فيها".

جعجع أبدى أسفه الشديد لأن الحكومة المنتظرة ستكون بالتأكيد حكومة محاصصة، على حد تعبيره، مضيفا:

بالرغم من تمنيات الحريري السابقة فعندما تبدأ عملية التشكيل بإعطاء وعد لـ"أمل" و"حزب الله" بوزارة المال، هذا يعني أن هذا الوعد سيكون أيضاً للفرقاء الآخرين بأن الحقائب ستعود أيضاً لهم.

وأكّد جعجع في حديث صحفي نقله موقع قناة "الجديد"، أنه "لا يحق لأي فريق ان يتمسك بأية حقيبة لأن البلد وصل إلى هذه الحال بسبب تمسك هؤلاء بالحقائب"، مشيراً إلى أن "حكومة الحريري تتشكل اليوم بنفس الطريقة التي شُكلت فيها الحكومات السابقة، وهنا لا يهم إن كانت الوجوه قديمة أو جديدة".

وذكّر جعجع "بحكومة حسان دياب حيث كل الوجوه كانت جديدة إنما الممارسات وهي الأهم بقيت على قدمها"، مشككاً "بتمكن الرئيس الحريري من تشكيل "حكومة مهمة" وهي التي يسعى إلى تشكيلها جاهداً، لأن عملية التشكيل تجري بنفس الطريقة التي كانت تجري فيها عمليات تشكيل الحكومات السابقة"، موضحاً:

في حال وصلنا إلى "حكومة مهمة" فنحن سندعمها في أي عمل جيد تقوم به وإذا كان عملها غير جيد فسنعارضها.

وقد تم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، بعد خلافات سياسية على تشكيل حكومة جديدة، حيث سيلقى على عاتقها علاج الأزمة المالية المستعصية في البلاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت وغيرها من القضايا الداخلية والخارجية.