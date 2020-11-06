قناة عبرية: مسؤول سوداني يكشف تأثير الانتخابات الأمريكية على التطبيع مع إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الجمعة، عن مسؤول سوداني رفيع المستوى، أن نتائج الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على تطبيع العلاقات بين بلاده وإسرائيل، بدعوى أن التطبيع بين الطرفين يمثل هدفا استراتيجيا للسودان نفسه.

גורם בכיר בהנהגה בסודאן לכאן חדשות: תוצאות הבחירות בארה"ב לא צפויות להשפיע על נרמול היחסים עם ישראל, שבעבור סודאן הוא יעד אסטרטגי. לדבריו, ממשלתו נחושה להתקדם במסלול הנורמליזציה וגם ההתנגדות בתוך סודאן מצד חלק מהמפלגות לא תניא אותה מהמהלך@kaisos1987 — כאן חדשות (@kann_news) November 6, 2020

وأفادت القناة العبرية بأن المسؤول في القيادة السودانية يؤكد أن حكومة بلاده مصرة على المضي قدما في طريق التطبيع، وأن المعارضة داخل السودان من جانب بعض الأطراف لن تمنعها من التحرك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة قبل الماضية، التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ليصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.