تسجيل
14:28 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جو بايدن

    بايدن... ما الذي يمكن أن يقدمه لفلسطين وإسرائيل؟

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1047074783_0:0:3189:1794_1200x675_80_0_0_567a1137e3cf33e76c10fed0024f9eed.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011061047095719-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F/

    في ظل تأكيد النتائج الأولية تقدم المرشح الديمقراطي جون بايدن على الرئيس دونالد ترامب، بدأ الحديث يدور عن العلاقة التي يمكن أن يؤسسها بايدن مع إسرائيل وفلسطين، والمسار الذي سيختار المضي فيه.

    وفي ظل القلق الإسرائيلي، ينقسم رأي الخبراء إلى شقين، حيث يرى البعض أن بايدن قد يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وأنه لن يمضي في مسار صفقة القرن، بينما يؤكد آخرون أن الأمر لن يختلف كثيرا من ترامب لبايدن، حيث تظل السياسية الخارجية الأمريكية ثابتة.

    وأظهرت الإحصاءات الأخيرة أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.

    بايدن وفلسطين

    المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
    © REUTERS / BRIAN SNYDER
    إعلام: بايدن يتقدم بـ917 صوتا في "جورجيا الحاسمة" بعد فرز 99% من الأصوات
    وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة، بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.

    وبشكل عام، يتقدم بايدن الآن على ترامب في ولايات تعود إليها 286 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 252 صوتا حصل عليها ترامب حسب النتائج الأولية.

    وكشفت صحيفة عبرية النقاب عن رؤية إدارة جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، للقضية الفلسطينية، في حال ثبت فوزه ووصوله إلى البيت الأبيض.

    وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن بايدن سيعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال، وبأنه سيعيد الحديث عن "حل الدولتين" ووقف بناء المتسوطنات، وكذلك انتهاء الحديث عن الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن للبلاد.

    ورجحت الصحيفة أن يعلق بايدن، في حال فوزه، أي اتفاقيات تطبيع جديدة بين الدول العربية "المعتدلة" وتل أبيب، مشيرة إلى أن ترامب قدم لإسرائيل ثلاث اتفاقيات، وتجاهل الفلسطينيين، لكن بايدن "مستعد لإعادتهم".

    وأكدت أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، قدم الكثير لإسرائيل، أهمها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتطبيع مع البحرين والإمارات والسودان، في حين تترقب البلاد مصيرها في حال فوز بايدن.

    الالتزام بالقرارات الدولية

    محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، قال إن "بايدن أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ملتزم بالاتفاقيات التي أبرمت والتي تمت الموافقة عليها، عندما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "بايدن من الممكن أن يلتزم بقرارات الشرعية الدولية، ولا أحد يعتقد أنه سيكمل مشوار ترامب فيما يتعلق بصفقة القرن".

    وتابع "بايدن يمكن أن يعمل على إعادة الحوار ما بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، وأذكى من الرئيس ترامب، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يفرض على الشعب الفلسطيني حلا غير مرغوب فيه، بل سيعمل على إعادة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل إكمال مشوار المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها".

    لا فروق جوهرية

    جو بايدن
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    صحيفة عبرية: بايدن يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال
    من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "ليس هناك أية فروق جوهرية أو استراتيجية بين ترامب وبايدن، تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أن الاستراتيجية الأمريكية ليست قائمة على الأفراد، وإنما هناك مؤسسات لصنع القرار".

    وأضاف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "في حال فاز بايدن لن تتغير الرؤية الأمريكية جوهريا لحل الصراع في فلسطين، أما التغير المحتمل فهو مرتبط بسلوك الرئيس الجديد وإدارته، دون أن يخرج عن المسار الاستراتيجي الأمريكي".

    وتابع "مثلا مقر السفارة الأمريكية في القدس لن يعيدها بايدن إلى تل أبيب كما كانت، لأن قرار نقل السفارة أصلا صادر عن الكونغرس وما فعله ترامب تنفيذ للقرار فقط".

    وأكد أنه "بشأن العلاقات الفلسطينية الأمريكية فإن أولوية بايدن هي إصلاح ما أفسده ترامب في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ولضمان ذلك سيضطر إلى إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإعادة صرف المساعدات المالية للشعب الفلسطيني التي قطعها ترامب".

    وأوضح المستشار الفلسطيني أن "هذه الخطوات ضرورية جدا لكي يحسن بايدن صورة الولايات المتحدة الأمريكية بسبب السلوك الهمجي الذي سلكته إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة بائسة لإخضاعهم وإجبارهم على القبول بخطته التي تسمى صفقة القرن".

    وفيما يخص صفقة القرن، قال "بايدن ليس ملزما بها وهناك احتمالين إما أن يقوم بإطلاق مبادرة سلام جديدة تقوم على حل الدولتين وفقا للرؤية الأمريكية التقليدية، وإما يقوم بإجراء تعديلات جوهرية على صفقة القرن".

    وأكمل "بايدن مخضرم بالسياسة الأمريكية وعاصر العديد من الرؤساء وعمل لسنوات طويلة في البيت الأبيض نائبا للرئيس ولأن أمريكا فقدت مكانتها الدولية بسبب سلوك ترامب تجاه العديد من الملفات التي سيعمل بايدن على إصلاحها".

    يذكر أن نتائج الانتخابات الأمريكية تشهد حتى اللحظة سجالات كثيرة، ولم يتم حسمها لأي من الطرفين.

    انظر أيضا:

    صحيفة عبرية: بايدن يعيد القضية الفلسطينية إلى جدول الأعمال
    إعلام: بايدن يتقدم بـ917 صوتا في "جورجيا الحاسمة" بعد فرز 99% من الأصوات
    الكلمات الدلالية:
    فلسطين, جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قرود المكاك تلعب بالكمامة، المستخدمة كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، التي تركه أحد المارة في جنتنغ سيمبا ولاية باهانغ، ماليزيا، 30 أكتوبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك