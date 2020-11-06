البحرية المغربية تجهض محاولة لتهريب المخدرات في عرض البحر المتوسط

أكد مصدر عسكري في المغرب، أن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية العاملة في عرض البحر الأبيض المتوسط، أحبط، أمس الخميس، عملية لتهريب المخدرات، وذلك بعد مطاردة لقارب سريع.

وأضاف المصدر لوكالة المغرب العربي للأنباء "ومع"، أن "المهربين لاذوا بالفرار بسرعة عالية نحو عرض البحر، إثر مطاردتهم من طرف عناصر الدورية، وذلك بعد أن قاموا بالتخلص من حمولة المخدرات بإلقائها في البحر".

وحسب المصدر ذاته فإن "خفر السواحل التابع للبحرية الملكية استعاد 44 حزمة من مخدر الشيرا يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طن ونصف، وسلمها إلى الدرك الملكي لاستكمال المسطرة المتبعة".