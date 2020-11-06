تسجيل
17:27 GMT06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    محطة وقود

    المغرب يستعيد "امتياز الوقود" في إسبانيا وسط توترات متزايدة

    © Photo / Pixabay
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011061047097027-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    رد المغرب بالمثل على فرض إسبانيا "امتياز الوقود" على الناقلات المغربية إلى الدولة الأوروبية.

    خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت السلطات في ميناء طنجة المتوسط المغربي أنه سيتعين على سائقي الشاحنات الإسبان الآن تقديم "اتفاقيات تعاون" للإعفاء من رد الرباط على قيود مدريد على الناقلات المغربية، جاء ذلك بحسب وفقا لموقع "morocco world news".

    جاء في بيان طنجة المتوسط: "يرجى ملاحظة أنه اعتبارًا من 27 أكتوبر/تشرين الأول ستخضع المقطورات المحملة من إسبانيا للرقابة المطلوبة من قبل وزارة التجهيز والنقل والخدمات اللوجستية على أساس اتفاقيات التعاون".

    وهذا يعني أن "الدخول إلى الأراضي المغربية سيمنع على أي شركة ليس لديها عقد تعاون مع شركة مغربية".

    على الرغم من الضغط الداخلي المستمر لخوض معركة مع المغرب، فقد اختارت إسبانيا حتى وقت قريب النبرة الواقعية والدبلوماسية والتحركات.

    يبدو أن الضغط اليميني في الأسابيع الأخيرة على الحكومة الإسبانية من أجل سياسة أكثر حزما تجاه المغرب قد أثمر أخيرا مع قيود مدريد على الصادرات المغربية.

    بموجب "امتياز الوقود" الإسباني، يجب على سائقي الشاحنات المغاربة ألا يتجاوزوا 200 لتر من الوقود الاحتياطي عند السفر إلى إسبانيا.

    وعند الوصول إلى الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية، يتعين على شركات الطيران المغربية التزود بالوقود بما لا يقل عن 1200 لتر لتتمكن من دخول إسبانيا.

    في حين تم وضع القيود لتعزيز عائدات بائعي الوقود الإسبان على الحدود المغربية الإسبانية، إلا أنها تشكل عبئًا ماليًا ثقيلًا على سائقي الشاحنات المغاربة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء الجديد يتطلب من سائقي الشاحنات المغاربة الذين يتجاوزون عتبة 200 لتر دفع غرامة تتراوح بين 200 و700 يورو.

    نظرًا لأن الوقود الإسباني أغلى بكثير من الوقود المغربي، فإن "امتياز الوقود" في مدريد يمثل أيضًا ضربة مباشرة وفورية للقدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الأوروبية.

    رد المغرب يعني أن العديد من الشركات الإسبانية لن تتمكن من دخول البلاد، وبالتالي ستعتمد على الشاحنات المغربية لنقل بضائعها إلى المغرب.

    وهذا من شأنه أن يعوض التكلفة الإضافية التي سيتكبدها سائقو الشاحنات المغاربة بشراء الوقود من إسبانيا.

    دعوات لمقاطعة المغرب

    تعود مسرحية "امتياز الوقود" إلى عام 1992، عندما انخرطت الرباط ومدريد في ما أطلق عليه البعض "الحرب الاقتصادية".

    ومع تزايد حجم التجارة والتبادلات الاجتماعية والثقافية في السنوات التالية تخلت المملكتان عن بطاقة "امتياز الوقود". وقد تعهدوا بدلاً من ذلك بتكثيف "تعاونهم متعدد الأبعاد"، كما يتضح مؤخرًا من رغبتهم المشتركة في تنفيذ "شراكة استراتيجية شاملة".

    لكن الأشهر الأخيرة شهدت حملات ملحوظة في إسبانيا لمقاطعة المغرب أو على الأقل مراجعة الوضع "الخاص" للتعاون الواسع النطاق بين الرباط ومدريد.

    وقد جاءت الدعوات من كلا الجانبين من الطيف السياسي الإسباني، وخاصة من أطرافه المتطرفة.

    لجأ بوديموس ذو الميول اليسارية إلى بطاقة "الاحتلال" التقليدية و "انتهاكات حقوق الإنسان" لمعسكر البوليساريو لإقناع مدريد بالهجوم على الرباط. في غضون ذلك، شجبت الأحزاب والصحف اليمينية المتطرفة ما تعتبره قيودًا مغربية عقابية غير مفهومة وسوء نية على سبتة ومليلية.

    اعتمد المغرب في يونيو/تموز الماضي إجراءات لمكافحة التهريب للحد من النزيف الاقتصادي الذي تسببه التبادلات غير الرسمية بين الجيوب وشمال المغرب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

    رداً على ذلك، اتهم عدد من الصحف الإسبانية والسياسيين اليمينيين الرباط بـ "إفراغ" الجيوب الإسبانية من الأصول الاقتصادية التي لا غنى عنها لإجبارها في النهاية على الانصياع لـ "الضم المغربي".

    وقال مندوب عن حزب فوكس اليميني المتطرف "نطالب الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تخطط للضغط من المغرب والسماح لسبتة ومليلية بأن تصبحا ملحقًا للبلد المجاور".

    عثرة في الطريق؟

    على الرغم من الضغط الداخلي المستمر ، وخاصة من الأطراف الراديكالية لمشهدها السياسي ، إلا أن إسبانيا حتى وقت قريب تبنت لهجة وتحركات براغماتية ودبلوماسية عند التعامل مع المغرب. وصفت الحكومات الإسبانية المتتالية المغرب مرارًا بأنه "جار جيد" و "حليف لا غنى عنه".

    في غضون ذلك، تأرجح المزاج السائد في الرباط بين الصدمة والحذر. بالنظر إلى أن المغرب يتمتع بنفوذ هائل على جارته الإسبانية، مصائد الأسماك المهمة واتفاقيات أمن الحدود، على سبيل المثال، فقد صدمت خطوة "امتياز الوقود" الإسبانية في البداية العديد من الدوائر السياسية المغربية.

    وتساءلوا عما دفع إسبانيا فجأة إلى لعب ورقة عمرها 28 عامًا، والتي بدت وكأنها مدفونة بشكل نهائي، بناءً على موقفها الرسمي من المغرب.

    أظهرت الاستجابة المتأخرة نسبيًا، والمقاسة إلى حد كبير، للصدمة الأولية فهم أن رد الفعل السريع والقاسي يمكن أن يؤدي بشكل واضح إلى تفاقم الموقف المتوتر.

    وبهذا المعنى، فإن فرض المغرب "لعقود تعاون" على شركات النقل الإسبانية يأتي كإجراء مضاد محسوب لإفساح المجال للحوار بمجرد أن تدرك مدريد ما يبدو أنها فقدت رؤيتها: ما مدى أهمية جارتها المغربية "الطيبة" هو اقتصادها.

    بعد كل شيء، واجهت الحكومة الإسبانية مرارًا وتكرارًا ضغوطًا داخلية لشن معركة مع المغرب.

    في الآونة الأخيرة، عندما راجع المغرب حدوده البحرية، توترت وسائل الإعلام الإسبانية، وحثت مدريد على إعطاء الرباط درسًا عضليًا وعسكريًا عن الجوار.

    ردا على ذلك، اختارت الحكومة الإسبانية الحوار، مذكّرة "بعلاقاتها الممتازة" مع المغرب.

    وسط بوادر على وجود مشاكل مع حليف تقليدي قوي للمغرب، فإن المفهوم السائد في الرباط هو أن إسبانيا غالبًا ما تستخدم "امتياز الوقود" للإدلاء ببيان هادئ في أوقات التوتر.

    بالنظر إلى أن المغرب قد استجاب بالمثل، فإن التوقعات من كلا الجانبين هي أن التصعيد المؤقت سيضع في نهاية المطاف الأساس للمناقشات والعودة إلى الحياة الطبيعية.

    في حين لم يتم إعطاء مسار العمل هذا أو نتيجة مفروضة، لا شيء في الجغرافيا السياسية، فإن أي مسار آخر سيكون غير مسبوق.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك