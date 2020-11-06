على القادة تنفيذ الإصلاحات... واشنطن: شعب لبنان يستحق الأفضل

أعلنت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على القادة اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات، منوهة إلى أن شعب لبنان يستحق الأفضل.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه على "تويتر" تغريدة، كتب فيها: "يجب على القادة اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ الإصلاحات ووضع حد للفساد".

وأضاف: "اليوم، تصنف الولايات المتحدة جبران باسيل، وزيرا سابقا فاسدا أساء استغلال مناصبه الحكومية". مشيرا إلى أن "أهل لبنان يستحقون الأفضل".

Lebanese leaders must listen to their people, implement reforms, and end corruption. Today, the U.S. is designating Gibran Bassil, a corrupt former cabinet minister who abused his government positions. The people of Lebanon deserve better. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 6, 2020

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بيانا أعلنت فيه إصدار عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت، في سبتمبر/أيلول الماضي، وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من "حزب الله" على القائمة السوداء.

وعلق وزير الخارجية اللبناني السابق وزعيم حزب "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على الموضوع، قائلا: "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني".

وأضاف السياسي اللبناني البارز "لا أنقلب على أي لبناني... ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".

وختم باسيل بالقول: "اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا، كتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم لنبقى".