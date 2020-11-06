العلاقات الثنائية والأزمات في سوريا وليبيا محور محادثات بوغدانوف والسفير الإماراتي

استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، محمد الجابر.

وبحسب بيان للخارجية الروسية، كانت الزيارة بناء على طلب الجانب الإماراتي.

أضاف بيان الخارجية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتعددة الأوجه بين روسيا والإمارات، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات والأحداث الثنائية ذات الصلة.

وختم البيان: "كما تم التطرق إلى قضايا الساعة الإقليمية مع التركيز على مهام حل الأزمات في سوريا وليبيا".