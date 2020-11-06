أسماء الأسد تزور عددا من قرى الساحل السوري... صور

والتقت أسماء الأسد بعدد من اللجان الأهلية الفاعلة وأصحاب الأفكار والطروحات التنموية، على حد تعبير وكالة الأنباء السورية "سانا".
#سانا .. من زيارة السيدة #أسماء_الأسد إلى بعض القرى في ريف #جبلة اليوم pic.twitter.com/7B50TXMXe1— سانا عاجل (@SanaAjel) November 6, 2020
وأكدت الوكالة أن زوجة الرئيس السوري ناقشت مع أهالي القرى المشاريع الزراعية والإنتاجية وكيفية دعم تلك المشاريع، الصغيرة منها والمتوسطة، بالقروض الميسرة وبأدوات العمل والإنتاج.
السيدة #أسماء_الأسد تزور ناحية #الدالية وقرى #معرين و #بطموش بريف #جبلة وتلتقي اللجان الأهلية الفاعلة وأصحاب الأفكار والطروحات التنموية، وتناقش معهم المشاريع الزراعية والإنتاجية وكيفية دعم تلك المشاريع، الصغيرة منها والمتوسطة، بالقروض الميسرة وبأدوات العمل والإنتاج. pic.twitter.com/NxURXYERbZ— سانا عاجل (@SanaAjel) November 6, 2020
يذكر أن نحو 28 ألف أسرة سورية تضررت من الحرائق الأخيرة التي أتت على مساحات واسعة، وأدت إلى احتراق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة زيتون ومليون وثلاثمائة وأربعين شجرة حمضيات و259 ألف شجرة من أنواع مختلفة وطنين من التبغ و220 دونماً مزروعة بالمحاصيل الخريفية المكشوفة و1100 خلية نحل و30 ألف متر من شبكات الري بالتنقيط، فضلاً عن نفوق عدد من الأبقار، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.
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