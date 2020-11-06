بينهم قيادي ميداني… مقتل 5 من جماعة "أنصار الله" في قصف للقوات المشتركة شمالي الضالع 

قتل قيادي ميداني من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، في قصف شنته القوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن "وحدة المدفعية في القوات المشتركة استهدفت اليوم تجمعا لجماعة أنصار الله في حاجز تفتيش على مدخل عزلة بيت الشرجي شمال مدينة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأضاف أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل قائد حاجز التفتيش المكنى بـ "أبي زيدان" و4 من عناصر الجماعة، فيما أصيب سادس بجراح خطرة.

وأشار إلى أن الاستهداف جاء عقب تمكن القوات المشتركة من التصدي لهجوم لجماعة "أنصار الله" بغطاء مدفعي مكثف وإسناد جوي من طائرات الاستطلاع المسيرة، شنته من ثلاثة مسارات باتجاه شمال معسكر الجب غربي مديرية قعطبة شمال الضالع، مؤكدا تكبيد الجماعة قتلى وجرحى.