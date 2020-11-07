حزب الله: عقوبات أمريكا ضد جبران باسيل "تدخلا سافرا" في شؤون لبنان

أدان حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل معتبرا القرار "تدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان".

وقال حزب الله في بيان نشرته قناة المنار اللبنانية: "يدين حزب الله القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس التيار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل ويعتبره قرارا سياسيا صرفا وتدخلا سافرا وفظا في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف البيان إن "الولايات المتحدة الأمريكية راعية الارهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحق له الحديث عن مكافحة الفساد".

وتابع البيان "هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على السياسي اللبناني البارز، جبران باسيل.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه تم فرض عقوبات على السياسي اللبناني، جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس "التيار الوطني الحر".