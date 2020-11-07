الكاظمي: لن نتساهل مع أي عنصر أمني يستخدم الرصاص ضد المتظاهرين العراقيين

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن الدولة "لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين".

وقال الكاظمي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الدولة لن تتساهل مع أي منتسب أمني يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها".

وأضاف: "اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الأمنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات".

الدولة لن تتساهل مع اي منتسب أمني يتجاوز اوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين كما حصل بالبصرة، والاجهزة الامنية جادة في عدم السماح لبعض المسيئين بتشويه صورتها.

اعتقلنا المتهم بقتل عمر فاضل وسينال جزاءه العادل. نثق بشعبنا ونثق بقواتنا الامنية وجيشنا البطل وسنتجاوز معاً التحديات. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2020

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، اليوم السبت، إلقاء القبض على قاتل المتظاهر عمر فاضل الذي فارق الحياة أمس الجمعه جراء تعرضه لإطلاق نار في محافظة البصرة، يأتي ذلك بعدما أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن توصلها لنتائج أولية بشأن قتل مواطن قرب ساحة التظاهر.