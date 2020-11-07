محمد بن راشد يشدد على إيمان الإمارات بالتسامح والتعايش بين شعوب العالم

قال حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في كلمته بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس "الأمم المتحدة "الحكمة هي أن نستقوي ببعضنا وليس أن نستقوي على بعضنا.. يجب أن نتعاون ولا نتنازع، أن نتسامح ولا نتخالف، أو نفتح الأبواب والعقول والقلوب لجميع البشر لكي يحققوا أحلامهم".

وجاء في نص كلمة حاكم دبي "عبر تاريخ البشرية، كانت الأمم تسعى لتعزيز قوتها واقتصادها من خلال النزاعات واليوم عندما ننظر لهذا التاريخ تدرك جميع الأمم والشعوب أن القوة الحقيقية والازدهار الحقيقي يأتي عبر التعاون. الحكمة هي أن نستقوي ببعضنا، وليس أن نستقوي على بعضنا. هذه الحكمة مبدأ أساسي في مسيرة دولتنا منذ تأسيسها. يجب أن نتعاون ولا نتنازع، أن نتسامح ولا نتخالف، أن نفتح الأبواب والعقول والقلوب لجميع البشر لكي يحققوا أحلامهم على أرضنا".

وتابع بن راشد "السيدات والسادة، نحن نؤمن بالتعاون والتسامح والتعايش مع كافة الشعوب، ونؤمن بأن لا مستقبل لأحد دون التعاون مع الآخر ولا يمكن لأمة أن تعزل نفسها عن بقية الأمم. لقد تعلم العالم هذا الدرس بشكل واضح في عام ألفين وعشرين مع تفشي جائحة كورونا، أكبر أزمة صحية عالمية في هذا القرن. وقد أظهرت هذه الأزمة أن مصيرنا واحد وتعاوننا ضرورة لا بد منها".

وأضاف ابن راشد "السيدات والسادة، لا شك أن هذا العام كان عاماً صعباً على الجميع، حيث توقفت حركة الناس وتراجع الاقتصاد العالمي وفقد الكثير من الناس وظائفهم. ولكننا في دولة الإمارات حاولنا صناعة نموذج مختلف".

وتابع حاكم دبي "في دولة الإمارات، قمنا بالاستجابة للدعوة العالمية لتحويل هذا التحدي الذي تمثله الجائحة إلى فرص.. فرص في الابتكار والاستدامة والتنمية البشرية".

وقال بن راشد "خلال الأزمة، بحثنا عن الفرص للمضي قدماً في العلوم الحديثة، حيث أطلقنا أول مشروع في تاريخ الدول العربية والإسلامية للمريخ، وأسميناه مسبار الأمل. وآمنّا بالاستثمار بالتقنية، وطبقناها في تشغيل أول محطة طاقة نووية سلمية في المنطقة في مشروع يعد الأضخم عالمياً. وكنا أيضاً مشغولين بعقد اتفاقية سلام جديدة في المنطقة تستطيع أن تعطي فرصة جديدة وأملاً جديداً لشباب المنطقة".

وأكد ابن راشد "وخلال الأزمة، انشغلنا أيضاً بالاستعداد لتنظيم معرض إكسبو الدولي العام القادم بطريقة أجمل وأفضل وأكثر ابتكاراً. نعدكم بأن دبي ودولة الإمارات سوف تبهر العالم".

وأشار ابن راشد إلى أن "التزامنا بتمكين المرأة ومكافحة تغير المناخ وتطوير طاقات الشباب لتحقيق التنمية المستدامة ثابت لم يتغير بتغير الظروف."

وأكد بن راشد "هذا نموذجنا في العمل في دولة الإمارات. العمل الذي يحقق الإنجازات بفضل إيماننا بالتسامح والتعايش والانفتاح. أكثر من 200 جنسية على أرضنا أعطتنا تنوعاً ميزنا في خدمة البشرية. قوتنا في تنوعنا وتكاتفنا ووحدتنا، ليكون نموذجنا المتنوع، الذي يشبه الأمم المتحدة، مثالاً يقود مرحلة التعافي من التحديات الحالية والاستعداد للمستقبل".

وختم حاكم دبي بالقول "تحية لكم وتحية لجميع شعوب العالم التي تؤمن بقيم التعاون والتسامح والتعايش أسلوباً للحياة. صناعة مستقبل واعد للبشرية والإنسانية قائم علينا.. فلنتوحد ونتعاون من أجل الأجيال القادمة".