القوات العراقية تلاحق فلول الإرهاب في شمال وغربي البلاد

انطلقت القوات العراقية، اليوم السبت، في عمليتين لتعزيز الأمن بالتفتيش عن بقايا العصابات الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين شمال وغربي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيانين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة عمليات الانبار غربي البلاد، شرعت من خلال الفرقة العاشرة ومديرية أفواج الطوارئ والحشد العشائري معززة بعناصر من الوكالات الأمنية ومفارز المعالجة بتفتيش منطقة "سليجه".

وأضافت الخلية، أن العملية تهدف لإلقاء القبض على المطلوبين وتدقيق العائلات، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأفادت بأن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ومديرية شرطة كركوك والمنشأة والحشد الشعبي محور الشمال، أيضا ً شرع بعملية تفتيش المنطقة من "قرية الشجرة باتجاه نهر دجلة وبمحاذاته إلى منطقة الفتحة نحو قرية أذربان إلى قرية الشجرة.

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتواصل القوات العراقية، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، والمعلومات الاستخبارية الدقيقة، ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظات شمال وغربي البلاد، وتدمير بقاياه ومخلفاته وأوكاره.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.