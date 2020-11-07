حسان دياب يتحدث عن إمكانية فرض إغلاق تام في لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، إنه ليس ممن يتخذون القرارات بتسرع، ولا يهوى "البروباغندا" الإعلامية.

وأوضح دياب أنه طلب من وزير الصحة، الدكتور حمد حسن، تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع، وذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت إلى أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه الإقفال الجزئي لبعض المناطق، وأماكن الخلل في إنجازه على الشكل المبتغى، وذلك في حديثه عن إمكانية فرض إغلاق كلي في البلاد.

وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب، صباح الاثنين المقبل، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع الأعلى والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قرار الإقفال ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.