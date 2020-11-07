أوباما: بايدن وهاريس فازا في ظروف لم نشهدها من قبل

هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأمريكية، ونائبته كامالا هاريس التي أصبحت أول سيدة تفوز بمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

وفي بيان نشره على حسابه في "تويتر" قال أوباما:" أشعر ببالغ الفخر وأنا أتقدم بالتهنئة للرئيس القادم جو بايدن وسيدتنا الأولى المقبلة جيل بايدن".

وأضاف أوباما قائلا:" كما أشعر ببالغ الفخر وأنا أتقدم بالتهنئة لكمالا هاريس التي أصبحت رائدة في الانتخابات بفوزها بمنصب نائب الرئيس".

وتابع أوباما :" في هذه الانتخابات وفي ظل هذه الظروف التي لم نشهدها من قبل، أقبل الأمريكيون على التصويت بأعداد غير مسبوقة وبمجرد الانتهاء من فرز الأصوات، سيحقق الرئيس المنتخب بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس نصرا تاريخيا وحاسما".

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

​وقبل قليل أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز بايدن بالانتخابات وخسارة الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي تعليقه على إعلان فوز بايدن، قال ترامب إن حملته ستبدأ في الطعن على نتائج الانتخابات الأمريكية أمام القضاء يوم الاثنين.

وأضاف ترامب في بيان "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة".