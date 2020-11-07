تسجيل
22:24 GMT07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020

    برلماني سوري: دمشق لا يهمها من ينجح في الانتخابات الأمريكية

    © REUTERS / Pool / Chip Somodevilla
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (34)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/17/1046942381_0:408:2914:2048_1200x675_80_0_0_a78892769963a97cd618bab547bb2b2e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011071047105634-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9/

    اعتبر عضو مجلس الشعب السوري محمد خير عكام أنّ فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لا يعني بلاده شيئا لافتا أن سقوط دونالد ترامب أصبح حاجة دولية أكثر منها حاجة أمريكية.

     دمشق- سبوتنيك. وقال عكام في تصريح لـ"سبوتنيك" تعليقا على إعلان بايدن فوزه "بالنسبة لسوريا لا يهمنا من ينجح بالانتخابات الأمريكية، لأن كل من ينجح في هذه الانتخابات سيكون أكثر طواعية للكيان الصهيوني"، مضيفا "بعض الدول الأخرى يهمها من سينجح، أعتقد أن بايدن ستكون سياساته أكثر توازنا بالنسبة لعلاقته مع أوروبا والكثير من دول العالم".

    ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ماذا كان يفعل ترامب لحظة إعلان فوز بايدن؟

    وأضاف: "بايدن يمثل الديمقراطيين الذين هم أكثر حنكة في رسم السياسة الخارجية ويعلمون أن ترامب أضر بسياسة أمريكا الخارجية. ترامب كان أكثر صراحة في حقيقة سياساته بالمنطقة".

    وحول ما إذا كان نجاح بايدن سيؤثر على "قانون قيصر" الذي فرضت واشنطن بموجبه عقوبات اقتصادية على سوريا قال العكام "ما يسمى بقانون قيصر هو ذو بعد صهيوني ولا أعتقد أن الموقف الأمريكي سيتغير مع مجيء بايدن وهو بلطجة أمريكية. لا يمكن لنا بالدخول في أي تفاوض مع المحتل الأمريكي دون خروج قواته من سوريا".

    وقال إن "تغيير ترامب أصبح حاجة دولية أكثر منها حاجة أمريكية. ترامب أضر بمكانة أمريكا على صعيد السياسات الدولية وجعل بلاده أكثر انعزالا في انسحاباته المتكررة من الكثير من المنظمات، لذلك أمريكا بحاجة للعودة إلى الساحة الدولية وترامب أصبح عبئا على السياسة الدولية لذلك مزاج الشعب الأمريكي كان مع تغيير ترامب أكثر من ضرورة نجاح بايدن، تماما كما حصل في الانتخابات السابقة حين انتخب الأمريكيون ترامب ليس حبا به وإنما كرها وهربا من هيلاري كلينتون".

    واعتبر عكام أن "النظام الانتخابي في الولايات المتحدة المتمثل بفكرة المجمع الانتخابي هو فكرة قديمة أكل عليها الزمن ولم تعد تعبر عن الديمقراطية. نظام الانتخاب غير المباشر في الولايات المتحدة الأمريكية لا يحقق الديمقراطية الذي يحققها نظام الانتخابات الرئاسية المباشرة كما هي في الدستور السوري أو الروسي أو غيرها من الدساتير"، لافتا إلى أن:

    "لذلك التجاذبات التي تحدث في كل انتخابات أمريكية وآخرها هذه الانتخابات سببها أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة أقل ديمقراطية من الانظمة الانتخابية الموجودة في الكثير من الدول فلا يحق لواشنطن بوجود هذا النظام الانتخابي أن تتشدق بأنها دولة ديمقراطية".

    وأضاف عكام أن "النظام الانتخابي في أمريكا على مدى التاريخ كان التجاذب بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهذا أيضا لا يعبر عن الديمقراطية ولا يدخل أي حزب ثالث إلى المجمع الانتخابي ويأخذ الأقلية وبالتالي هذه الانتخابات لا تعبر عن وجهة نظر معظم الشعب الأمريكي".

    وأضاف أن "ما جرى في هذه الانتخابات بين ترامب وبايدن هو وصمة عار على جبين الديمقراطية أي أنه عندما يستبق ترامب نتائج الانتخابات قبل يومين ويعلن فوزه هو تشكيك بالعملية الانتخابية برمتها. النظام الانتخابي في باقي الدول أفضل بكثير من النظام الانتخابي الأمريكي. ففي سوريا مثلا من يشرف على العملية الانتخابية هي اللجنة القضائية العليا المستقلة عن أي جهة أخرى".

    وأعرب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، عن اعتزازه بما اسماه اختيار الأمريكيين له رئيسا للولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان وسائل إعلام أمريكية تحقيقه عدد الأصوات اللازم للفوز بالمنصب، وسط طعن في مصداقية النتائج من منافسه الرئيس الحالي دونالد ترامب.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (34)

    انظر أيضا:

    لحظة إعلان "سي إن إن" فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية
    "أمامنا العديد من التحديات"... ماكرون يهنئ بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية
    مسؤولون حول العالم يهنئون بايدن على فوزه بالانتخابات الأمريكية
    إعلام أمريكي يعلن فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, جو بايدن, ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    بايدن أم ترامب… المجمع الانتخابي يحسم المعركة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك