"أنصار الله": 15 غارة جوية نفذها التحالف على مأرب وصعدة

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأن التحالف العربي، نفذ اليوم السبت، سلسلة غارات جوية، على مناطق سيطرة الجماعة في محافظتي مأرب وصعدة شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي شن 11 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية مدغل شمال غربي مأرب التي تشهد معارك بين الجيش اليمني ومقاتلي الجماعة.

وأضاف أن التحالف نفذ 4 غارات جوية على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، استهدفت ثلاث غارات منها وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرقي صعدة، فيما طالت غارة أخرى مديرية باقم شمالي المحافظة الحدودية مع السعودية.

في سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي بشن قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة في مديريتي رازح وشدا الواقعتين على الشريط الحدودي غربي صعدة.