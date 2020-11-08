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    المغرب ينتقد عرقلة "البوليساريو" حركة النقل بين المغرب وموريتانيا: سنتصدى بكل قوة وحزم

    © AP Photo / Uncredited
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    انتقد العاهل المغربي محمد السادس مساء يوم السبت إقدام جبهة البوليساريو منذ أكثر من أسبوعين على عرقلة حركة النقل بين المغرب وموريتانيا عبر منطقة المعبر الحدودي الكركارات.

    وألقى العاهل المغربي كلمة بمناسبة مرور 45 عاما على المسيرة الخضراء التي استعاد فيها المغرب إقليم الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني قبل أن تتأسس جبهة البوليساريو في عام 1976 وتطالب بانفصال الإقليم الغني بالثروة السمكية والفوسفات. 

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2020 / FAROUK BATICHE
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    وقال "نؤكد رفضنا القاطع، للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة"، بحسب رويترز. 

    وأضاف العاهل المغربي إن المغرب "سيبقى، إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية".

    وأشار إلى أن المغرب "يؤكد التزامه الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".

    وقال العاهل المغربي إن بلاده:

    "ستظل ثابتة في مواقفها. ولن تؤثر عليها الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة".

    وأظهرت مقاطع مصورة على الانترنت صورا لنشطاء صحراويين فيما يبدو، وهم يمنعون مرور شاحنات النقل الدولي المحملة بالبضائع والسلع والمواد الاستهلاكية عند معبر الكركارات الحدودي، مما يشل الحركة التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة.

    ويعتبر النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو من أقدم النزاعات المسلحة في أفريقيا وفشلت كل جهود الأمم المتحدة للسلام بين الطرفين لكنها نجحت في وقف إطلاق النار بينهما في العام 1991.

    الكلمات الدلالية:
    المغرب
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