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    عمليات واسعة لملاحقة داعش في جبال شمالي العراق

    بمشاركة التحالف... عمليات واسعة لملاحقة "داعش" في جبال شمالي العراق

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    انطلقت القوات العراقية، اليوم الأحد 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، في عمليات أمنية واسعة بإسناد من طيران القوة الجوية والتحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، للقضاء على بقايا فلول "داعش" في أخطر أوكاره شمالي العراق.

    أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق اليوم، انطلاق عمليات أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في سلاسل جبلية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

    وأوضح الخفاجي، أن العمليات انطلقت في سلسلة جبال خانوكة ومكحول شمالي محافظة صلاح الدين، الهدف منها مطاردة وملاحقة "داعش" الإرهابي، منوها إلى أن العملية تعتبر أسلوب جديدة تستخدمه قيادة العمليات المشتركة.

    ولفت اللواء في ختام حديثه، إلى أن القطعات التي اشتركت في العملية هي: قيادة الشرطة الاتحادية والجيش العراقي والحشد الشعبي، بأسلوب وتكتيك جديد يختلف من معركة إلى أخرى.

    وأعلن الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم الأحد، قائلاً:

    "بتوجيه رئيس مجلس الوزراء  القائد العام  للقوات  المسلحة، وبإشراف قيادة  العمليات المشتركة، شرعت  صباح هذا  اليوم، قطعات الجيش العراقي المتمثلة الفرقة التاسعة وآمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة  في مناطق شرق نهر دجلة وقيادة قوات  الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

    وأضاف الشمري، أن العملية تستمر  لعدة أيام، مشيرا إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقًا من خلال  خلية الأعلام الأمني.

    وكشفت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، قبل قليل، أن طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي ينفذان، سلسلة ضربات جوية على أهداف  إرهابية في سلسلة جبال  مكحول وخانوكة، وأيضا ً ألمحت إلى مزيد من التفاصيل تبث لاحقا.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العراق
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