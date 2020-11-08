إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بدعوى محاولته تنفيذ اعتداء طعن

أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل في الضفة الغربية، بدعوى إقدامه على تنفيذ اعتداء طعن.

وقال شاهد عيان، لوكالة "سبوتنيك"، "أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه الفلسطيني علي سليمان أبو علي عمرو (40 عاما) من قرية بلي القريبة من مخيم الفوار"، موضحا أن الشاب كان قد اقترب من البرج العسكري المقابل لمخيم الفوار، فقام الجنود بإطلاق الرصاص عليه ما أدى لإصابته في قدمه".

وتابع: "بعد إصابته قامت قوات الاحتلال باعتقاله".

وفي السياق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر، أإن "تقارير أولية أفادت بمحاولة تنفيذ عملية طعن تخريبية قرب مخيم الفوار (الخليل) دون وقوع إصابات. تم تحييد المخرب".

الحديث عن مخرب خرج من سيارة في منطقة مخيم الفوار وتقدم نحو الجنود مع سكين وحاول طعن الجنود. لقد دعا الجنود المخرب الى التوقف في المكان وعندما لم ينصاع الى دعواتهم تم اطلاق النار عليه لتحييده. تم نقل المخرب لتلقي العلاج في المستشفى https://t.co/WP12WNNdSI — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2020

​يشار إلى أن عمرو يعمل مدرسا في مدرسة ماجد أبو شرار الثانوية في بلدة دورا جنوب الخليل.

والحادث يمثل أحدث تجليات حالة من التوتر تعانيها مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة منذ إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تفاصيل خطته لتسوية الوضع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

يذكر أن إعلان "صفقة القرن" فاقم من حدة المصادمات بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي بدأت منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية"، بنهاية آذار/مارس 2018، على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، حيث قتل عشرات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما نفذ فلسطينيون عمليات طعن ودهس وإطلاق رصاص استهدفت مستوطنين وجنود إسرائيليين وأدت لمقتل عدد منهم.