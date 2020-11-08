سجال على تويتر بين الحريري ومي شدياق

قال أحمد الحريري الأمين العام لـ"تيار المستقبل" إن سمير جعجع يستطيع أن يحلم بالرئاسة، لكنه لن يحلم بتوقيعنا على جدول أعمال معراب السياسي وغير السياسي.

وفي تغريدة له على تويتر، أشار إلى أن نوابا ووزراء سابقين في ​القوات اللبنانية​، ينشطون على خط التهجم ضد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، في حملة يتم ادارتها من ​معراب​، من ​الحاصباني​ إلى قيومجيان إلى الصديقة مي إلى موقع مين قدا"

نواب ووزراء سابقون في القوات اللبنانية ينشطون على خط التهجم ضد الرئيس الحريري في حملة يتم ادارتها من معراب . من الحاصباني الى قيومجيان الى الصديقة مي الى موقع مين قدا ... (١-٣) — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) November 8, 2020

يذكر أن السياسي اللبناني سمير جعجع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" كان قد أبدى أسفه الشديد لأن حكومة الحريري ستكون بالتأكيد حكومة محاصصة، على حد تعبيره، مضيفا: أنه بالرغم من تمنيات الحريري السابقة فعندما تبدأ عملية التشكيل بإعطاء وعد لـ"أمل" و"حزب الله" بوزارة المال، هذا يعني أن هذا الوعد سيكون أيضاً للفرقاء الآخرين بأن الحقائب ستعود أيضاً لهم.

وتوجه الحريري، إلى من قال إنهم يراهنون على الفراغ قائلا: "كل الأصوات التي تراهن على الفراغ للوصول إلى كرسي ​بعبدا​، نحن قدا في كل زمان ومكان والأخبار​ الكاذبة لن تبدل من الحقيقة في شيء".

الى كل الاصوات التي تراهن على الفراغ للوصول الى كرسي بعبدا نقول ... نحن قدا في كل زمان ومكان والاخبار الكاذبة لن تبدل من الحقيقة في شيء . (٢-٣) — Ahmad El Hariri (@AhmadElHariri) November 8, 2020

وتعهد بأنهم سيكونون "بالمرصاد لأي مشروع يقود لبنان إلى التحلل والتقسيم والخراب​​​​​​​".

من جهتها، ردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر "تويتر" على الحريري بالقول: "أحمد صديقي، إذا راجعت الحلقة تعرف أني لم أتوجه إلى الرئيس الحريري بأي تهجم، على العكس، في هذا الشأن كنت أسرد ما قرأناه وسمعناه من تقارير في الإعلام في اليوم السابق".

احمد صديقي

اذا راجعت الحلقة تعرف اني لم اتوجه الى الرئيس الحريري باي تهجم على العكس. في هذا الشأن كنت اسرد ما قرأناه وسمعناه من تقارير في الاعلام في اليوم السابق.

علاقتي بالرئيس الحريري اعمق من كلام منقول مختصر من مقابلة مدتها ساعة ونصف.

ما ورد هو كلمة "ربما".. فاقتضى التوضيخ — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) November 8, 2020

وشددت على أن "علاقتي بالرئيس الحريري أعمق من كلام منقول مختصر في مقابلة مدتها ساعة ونصف وما ورد هو كلمة "ربما" فاقتضى التوضيح".

وكان رئيس حزب "القوات ا​لبنانية"، ​سمير جعجع​، قد أكد قبل تكليف الحريري بتشكيل الحكومة أن الكتلة النيابية لحزبه لن تسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة رغم الصداقة التي تجمعه به على حد تعبيره وقتها.