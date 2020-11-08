الحريري يهنئ بايدن وهاريس على فوزهما بالانتخابات الأمريكية

هنأ رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لفوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، معربا عن ثقته باستمرار العلاقات التاريخية بين البلدين.

وكتب الحريري على "تويتر"، اليوم الأحد "تهانينا القلبية للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

Heartfelt congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris. I am confident the historic friendship between our two countries will continue. New energy to bring solutions to the problems! — Saad Hariri (@saadhariri) November 8, 2020

​وأضاف "أنا واثق من أن الصداقة التاريخية بين بلدينا ستستمر. طاقة جديدة لتقديم حلول للمشاكل".

وفاز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد منافسة شرسة مع الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بهزيمته في السباق الرئاسي.