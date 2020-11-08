حاكم إمارة الشارقة يعفي دور النشر اللبنانية من رسوم المشاركة في معرض الكتاب

أصدر حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الأحد قرارا بإعفاء دور النشر اللبنانية المشاركة في الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب من رسوم إيجارات الأجنحة المترتبة عليهم نظير مشاركتهم في المعرض.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن القرار جاء بناءا لتوجيهاته لمواصلة للدعم الذي التزمت به إمارة الشارقة لمكتبات ودور نشر لبنان عقب التفجيرات الأخيرة التي طالت مرفأ بيروت.

وتبلغ قيمة الإعفاءات 640 ألف درهم، وستشكل بالنسبة لدور النشر اللبنانية المشاركة داعما أساسيا ورافدا حقيقياً لديمومة عملها وعطائها.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب للوكالة: "تجسد مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسالة الإمارة الثقافية والإنسانية معا، والتي نلتزم فيها بالوقوف إلى جانب الأشقاء العرب في مختلف بلدان العالم".

وأضاف العامري: "تجدد المبادرة التأكيد على أن الشارقة بيت صانعي الكتاب وحاضنة الثقافة والمثقفين في المنطقة والعالم، فهي ليست الأولى التي يبادر فيها صاحب السمو حاكم الشارقة، إذ سبق وأمر بإعفاء الناشرين السوريين والمصريين وغيرهم من الناشرين الذين كانت بلدانهم تعاني ظروفاً وأزمات استثنائية".

وتابع: "نتطلع إلى أن تكون المبادرة عوناً لسوق النشر اللبناني، خاصة أنها تأتي بعد يوم من إعلان منحة صاحب السمو حاكم الشارقة البالغة 10 ملايين درهم، والمخصصة لدعم الناشرين، وفتح المجال أمامهم لتجاوز التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا على قطاع النشر عربياً وعالمياً".