"نجمة بيت لحم".. افتتاح أول دار أزياء عالمية في الضفة الغربية الفلسطينية... صور

وافتتت شركة "جورجي سي"، أمس السبت، أول معرض لها وسط حضور لافت مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي والوقائي بسبب فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، جرى خلال المعرض تنظيم عرض أزياء جلدية حملت توقيع تصميم وتصنيع الشركة الفلسطينية.

واتسمت الأزياء المقدمة في العرض بالحداثة والعصرية، لتكون "أول ماركة فلسطينية عالمية تم تسجيلها في عالم الأزياء"، بحسب المصدر.

وقال مالك الشركة الفلسطينية، ماهر قنواتي، في تصريحات خاصة لوكالة "شينخوا" الصينية: "تم صناعة هذه الأزياء بحرفية عالية جدا، لتناسب الذكور والإناث من كافة الأعمار".

وعبر قنواتي عن فخره لتمكنه من "إدراج المنتج الفلسطيني في عالم الأزياء الدولي"، مشيرا إلى إصراره بجعل الماركة المسجلة تحمل الشعار الفلسطيني "نجمة بيت لحم المميزة"، معتبرا أن ذلك سيمنح فلسطين مكانا بين الماركات العالمية، وسيجعل الجميع يتأكد من أنها صناعة فلسطينية.

وبحسب الوكالة، فقد وفر قنواتي المئات من فرص العمل للفلسطينيين، خصوصا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال: "هذه الإجراءات الوقائية ألحقت أضرارا اقتصادية، بسبب توقف القطاع السياحي بشكل كامل في المدينة، التي تعتبر مركز السياحة في فلسطين".

وتصنع الشركة الفلسطينية الملابس الجلدية بالاعتماد على جلود حيوان الحمل المستوردة من إيطاليا، منوها (قنواتي) إلى جهود الشركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة ومنافسة "لجميع فئات الشعب الفلسطيني" ومشجعة للسياح.