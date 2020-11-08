بعد 111 يوما... حاكم دبي يكشف عن موعد وصول أول مسبار إماراتي للمريخ

كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، عن موعد وصول أول مسبار إماراتي إلى كوكب المريخ، والذي بدأ رحلته في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأشار عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أنه "بعد مرور 111 يوما على انطلاق رحلة "مسبار الأمل" نحو المريخ، والتي قطعت 290 مليون كيلومترا، أجرى آخر تعديل في مساره اليوم، وسيكون الموعد الدقيق لوصوله للكوكب الأحمر يوم 9 فبراير/ شباط 2021 في تمام الساعة 7:24 مساء بتوقيت الإمارات".

وأكد حاكم دبي أن "هذا اليوم سيكون عيدا للإمارات والعرب".

بعد مرور ١١١ يوم على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت ٢٩٠ مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر ٩-٢-٢٠٢١ بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب .. pic.twitter.com/V079VriyvM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 8, 2020

​وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت في شهر يوليو 2020، "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز (إتش-2 إيه) على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

تم تصنيع المسبار بالكامل بأيادٍ أماراتية، وجرى إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في جزيرة صغيرة جنوبي اليابان، بعد تأجيل المهمة، الأربعاء الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قال في وقت سابق، إن "مسبار الأمل.. مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

ومن المخطط أن يصل المسبار إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، في العام 1971.

وتهدف المهمة إلى بناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة، وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، وغيرها.