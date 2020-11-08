وزير التعليم السعودي: منصة "مدرستي" الإلكترونية بداية مرحلة جديدة

قال حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، إن منصة "مدرستي" الإلكترونية وقنوات "عين" يعتبران بداية مرحلة تاريخية جديدة.

وقال آل الشيخ خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الأحد، مع موظفي الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف: إن تأكيد المنظمات والهيئات التعليمية الدولية على نجاح النموذج السعودي في التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي، والتعليم عن بُعد في قنوات عين التعليمية على اليوتيوب؛ يمثّل بداية مرحلة تاريخية في مسيرة التعليم بالمملكة".

وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أكد آل الشيخ أن وزارة التعليم تولى اهتماماً بتدريب شاغلي الوظائف التعليمية بغية استمرار العمل بجودة وكفاءة عالية.

وأشار الوزير إلى أهمية إعداد اختبارات معيارية على مستوى إدارات التعليم لقياس وتسديد الفاقد التعليمي، والتواصل الدائم والتغذية الراجعة الدورية بين الأسرة والمدرسة والمشرفين والمعلمين، لوضع خطط التطوير والتحسين، كذلك أهمية أن تكون هناك تقويمات أسبوعية في منصة مدرستي لرفع مستوى نواتج التعلّم.

وأوضح آل الشيخ أن الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم والتنظيم العام الذي سيتم اعتماده قريباً؛ سيضمن المزيد من الحوكمة، والكفاءة التشغيلية، والفاعلية المستدامة لمخرجات التعلّم، كاشفاً عن اكتمال بعض المشاريع التعليمية الرائدة في مستقبل التعليم، منها مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ومنصة الاختبارات التحصيلية والقدرات والميول، والاختبارات الدولية، ومنصة "قادة المستقبل" التي تشكل فرصة للمؤهلين لشغل المراكز القيادية.

وتطرق إلى الأدوار التي يؤديها الإشراف التربوي، كمحرك مؤثر وفاعل في تحسين العملية التعليمية، مبيناً أن رحلة المشرف التربوي في زيارة المدرسة تتم مراجعتها الآن بهدف تحسينها وتجويدها، لتترك الأثر المنشود على المعلم والمدرسة.

وشهدت جولة آل الشيخ افتتاح 5 مشاريع تعليمية جديدة بمحافظة الطائف، بتكلفة تجاوزت 40 مليون ريال، كما وقف على المشاريع المعالجة وتجهيزها بأحدث التجهيزات التقنية.