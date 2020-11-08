مصر... "الصحة" تحذر من تزايد إصابات كورونا بـ3 محافظات وتوجه رسالة لأولياء الأمور

قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأحد، إن هناك تزايد في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في 3 محافظات مصرية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة، لاستعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأكدت الوزيرة على استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في بعض دول العالم.

وشددت على "اهتمام القيادة السياسية بملف مواجهة فيروس كورونا المستجد ووضعه من ضمن أولوياتها".

واستعرضت الوزيرة الوضع الوبائي في مصر، حيث بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 108 ألف، و6300 حالة وفاة.

وأشارت إلى تزايد الإصابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتة إلى أن بعض المحافظات في الصعيد والأماكن والأحياء القروية تشهد أعدادا أقل في الإصابة.

وأوصت الوزيرة "بالتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في محافظة الإسكندرية خاصة في الأماكن المغلقة والكافيهات والمطاعم، حيث إن عدد الإصابات بالمحافظة يقترب من عدد إصابات القاهرة وهي ضعف عدد سكان الإسكندرية".

وقالت إن 65% من الإصابات تتمثل في غير العاملين والمتواجدين في الأماكن المغلقة لفترات طويلة، في حين أن الفلاح، والسائق، والعامل الذين يعملون في الأماكن المفتوحة هم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضافت أن "معدل الإصابات بدأ في التزايد بمنطقة شرق المتوسط بنفس زيادات دول أوروبا وأمريكا".

وأوضحت أن معدلات الوفيات تزداد في العالم خلال شهور ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من كل عام وذلك نتيجة زيادة الأمراض التنفسية.

وجهت الوزيرة عددًا من النصائح إلى أولياء الأمور لحماية الطلاب خلال العام الدراسي أهمها "عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول عليها من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ، وتناول الأطعمة المفيدة والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، 208 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة، إضافة إلى خروج 133 متعافيا من المستشفيات.