وزير النقل المصري: 70 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على النقل في 3 شهور

قال وزير النقل، في مصر، الفريق كامل الوزير، إن إجمالي الإنفاق الاستثماري على مشروعات كافة قطاعات النقل خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي تبلغ نحو 70 مليار جنيه.

وبحسب موقع "سي إن بي سي عربية" توقع وزير النقل المصري ألا تتأثر وتيرة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، في حال تفشى موجة ثانية لفيروس كورونا بمصر، لا سيما مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات.

وكان وزير النقل المصري قد أشار في تصريحات سابقة نهاية أكتوبر الماضي إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الاستثمارات في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 512 مليار جنيه.