الكاظمي يبحث مع الوفد الوزاري السعودي مذكرات التفاهم بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الوفد الوزاري السعودي، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأكد السيد الكاظمي، على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وأكد الكاظمي، على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي الى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 8, 2020

وبين الكاظمي أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

وبين الكاظمي أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 8, 2020

وضم الوفد السعودي وزراء الصناعة والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للنقل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة .. وفد وزاري يبدأ اليوم زيارة رسمية للعراق يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي ، ورئيس مجلس النواب.https://t.co/dLWY2oMa0Q#واس_عام pic.twitter.com/5FUOw5kP76 — واس العام (@SPAregions) November 8, 2020

ووصل وفد سعودي، اليوم الأحد، إلى العراق، في زيارة رسمية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، ولعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في المجالات المختلفة.