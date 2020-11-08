الداخلية السعودية تحدد آخر موعد لتجديد الهوية الوطنية

حددت وزارة الداخلية السعودية، آخر موعد لتجديد الهوية الوطنية، داعية المواطنين إلى الالتزام به تجنبا للغرامة وتعطيل مصالحهم.

جاء ذلك في تغريدة لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية.

يجب تجديد هويتك الوطنية خلال ١٨٠ يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية.

⁧#الأحوال_المدنية pic.twitter.com/kR7968BoNv — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) November 8, 2020

وقالت الوزارة: "يجب تجديد هويتك الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحك وتفادياً للغرامة المالية".

وقال موقع صحيفة "عاجل" إن الوزارة حددت الخطوات اللازمة لاستخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك عبر الدخول عبر حسابك على منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأحوال المدنية، واختيار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، يلي ذلك حجز موعد إلكتروني عبر خدمة "بدل فاقد"، وأخيرا إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

يشار إلى أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كانت قد حذرت من رهن أو فقدان بطاقة الهوية الوطنية، مشيرةً إلى أنَّ فقدانها يُعرِّض للمساءلة القانونية.