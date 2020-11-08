السعودية... منصة "مسار" تحدد موعد التقدم على الترقيات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن موعد التقديم عبر منصة مسار على الترقيات لشاغلي المرتبة العاشرة فما دون.

وحددت الوزارة، الأربعاء المقبل، موعدا لفتح باب التقديم على المنصة، للذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقًا لما ورد بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ,وفقا للمعايير المعتمدة سابقًا، بحسب ما أوردته صحيفة "المواطن".

ومن المقرر فتح باب التقدم على الترقيات عبر منصة مسار خلال الفترة من 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وحتى 16 من الشهر ذاته.

ويشترط للترقية من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الحادية عشرة أن تتطلب إتمام سنتين في المرتبة الحالية إلا في حالة الترقية الاستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة وإنما يجوز ترقية الموظف حسب ما يقرره الوزير المختص.

وتنص المادة ذاتها، على أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها لكن بشروط.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها لترقية الموظف استثنائيا أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

كما يشترط أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة (ممتاز) أو ما يعادله، وألا يتجاوز عمر المرشح 55 سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.

كذلك، يجب ألّا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة، وبما لا يتجاوز 50 موظفًا في السنة، وألا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.

ويشترط أيضا أن تكون الترقية من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص، وعضوية من يراه على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة، والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، إضافة إلى ممثل من وزارة المالية، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

يشار إلى أن منصة مسار تقدم خدماتها الالكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد في إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية.