تسجيل
19:39 GMT08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عملية جراحية

    السعودية... إنجاز طبي غير مسبوق في 10 ساعات

    © CC0 / pixabay.com
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104085/58/1040855878_0:67:1280:787_1200x675_80_0_0_380de8fbba00a8a90fe17c3375db1501.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202011081047115840-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-10-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/

    تمكنت الفرق الجراحية والطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من تحقيق إنجاز طبي بإجراء 5 عمليات زراعة أعضاء متزامنة خلال 10 ساعات.

    وجرت العمليات  لـ5 مرضى بينهم رضيع، عانوا من فشل في الأمعاء الدقيقة والقلب والكبد والكلى، بحسب صحيفة "عكاظ".

    والأعضاء التي تم زراعتها للمرضى الـ 5 هي لشاب (24 عاما) توفي دماغيا في حادث مروري، ووافقت عائلته على التبرع بأعضائه بالتنسيق اللازم مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

    وشملت العمليات استئصال الأعضاء الحيوية من المتبرع المتوفى دماغياً إذ استئصل الكبد وفصل إلى جزءين تمت زراعتهما لمريضين أحدهما رضيع (23 شهرا) والآخر رجل بعمر (63 عاماً)، كما استؤصلت الكلية وزرعت لامرأة (60 عاماً)، واستؤصلت الأمعاء الدقيقة وزرعت لشاب (34 عاماً)، كما استؤصل القلب وزرع لشابة (36 عاماً).

    وقال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض إن هذه العمليات الدقيقة لزراعة الأعضاء لا يمكن إجراؤها بشكل متزامن سوى في مراكز طبية قليلة في العالم.

    وأوضح أن هذه العمليات المتزامنة تتطلب إمكانات كبيرة بكفاءات بشرية جراحية وطبية وتمريضية ومخبرية وفنية مع توافر البيئة التحتية ذات التجهيزات العالية من غرف عمليات متعددة ومختبرات وأشعة وكافة التقنيات التي تحتاجها هذه العمليات.

    وكشف أن العمليات تم إنجازها بشكل متزامن خلال 10 ساعات، بمشاركة فريق طبي بلغ نحو 70 مختصاً في 7 غرف عمليات بكامل طاقتها فضلا عن الإدارات اللوجستية الداعمة.

    ولفت الفياض إلى أن الجاهزية كانت متوافرة لإجراء زراعة بنكرياس ورئتين غير أن فحص هذه الأعضاء بعد استئصالها أبان عدم ملاءمتها فصرف النظر عن زراعتها وفق البروتوكولات والمعايير العالمية المعتمدة.

    وقال إن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من المراكز القليلة عالمياً التي تجري عمليات زراعة الأمعاء الدقيقة، كما يعد رائدا شرق أوسطيا في استئصال وفصل الكبد وزراعته لمريضين مختلفين، علاوة على ريادته في زراعة القلب ضمن المراكز الأعلى عالمياً.

    وجرت العمليات في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتمتع المرضى حاليا بصحة جيدة وغادر معظمهم المستشفى مع الاستمرار في المتابعة الطبية الدورية.

    انظر أيضا:

    هذه عقوبة نشر صور العمليات الجراحية دون إذن في السعودية
    بالفيديو... جراح سعودي يبهر العالم بحديثه مع مريض أثناء عملية في الدماغ
    وزير الصحة السعودي يكرم جراحا تناول وجبة الإفطار أثناء عملية جراحية
    السعودية... إجراء أول جراحة في قسم "العمليات الرقمية"
    الكلمات الدلالية:
    زراعة أعضاء, الرياض, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لاعبة الجمباز الروسية تاتيانا نابييفا أثناء عرض فقرة أساطير الرياضة، للرياضي الروسي الكبير أليكسي نيموف، في قصر لوجنيكي الرياضي في موسكو، 31 نوفمبر 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    البريد الأمريكي يتأخر في تسليم بطاقات الاقتراع قبل المواعيد النهائية
    بطاقات الاقتراع... البريد لم يصل بعد
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ46
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك