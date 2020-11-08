قتيلان وجرحى إثر قصف تركي استهدف شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بأن طائرات تركية أستهدف موقعين وسيارة في منطقة جبلية تابعة لقضاء سنجار غربي مركز نينوى شمال العراق، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأوضح المصدر من قضاء سنجار لوكالة "سبوتنيك"، والذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن القصف التركي استهدف موقعين لعناصر حزب العمال الكردستاني وسيارة تقل قيادي بارز من الحزب، في منطقة باري غربي ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار غربي الموصل مركز نينوى.

وأضاف المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل القيادي في السيارة، وعنصر مهم، وإصابة أكثر من 5 عناصر آخرين جميعهم من العمال الكردستاني.

وتنفذ القوات التركية، في السنوات الماضية، عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.