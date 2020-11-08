للمرة الثانية... إغلاق مكاتب شركة مياه أردنية بسبب كورونا

أعلنت شركة مياه اليرموك الأردنية، إغلاق عدد من مكاتبها في المملكة، غدا الإثنين، بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير عام الشركة منتصر المومني إنه سيتم اغلاق مكاتب الشركه في مبنى إدارة مياه محافظة إربد -قصبة إربد (تقسيم إدراي يتبع المحافظة الواقعة شمالي المملكة) والاعتذار عن استقبال المراجعين ليوم غد الإثنين، بحسب صحيفة "الدستور".

وبرر المومني القرار بظهور اصابة بفيروس كورونا وحتى تتمكن الشركة من اجراء عمليات التعقيم اللازمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة إغلاق مكاتبها بسبب إصابات بكورونا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت اليرموك للمياه عن إغلاق مقرها الرئيسي بإربد ومبنى مديرية مياه محافظة جرش وتعليق دوام موظفيها واعتذارها عن استقبال المراجعين بحسب صحيفة "الغد".

وأوضح وقتها الناطق الاعلامي للشركة معتز عبيدات في تصريح لصحيفة "الرأي" أن القرار يأتي إثر تسجيل إصابتين بفيروس كورونا ضمن كوادر الشركة في إربد وجرش، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم مباني ومرافق الشركة ضمن الإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة في كافة المؤسسات.

وأمس السبت، سجلت وزارة الصحة الأردنية 45 وفاة و3.554 إصابة بكورونا، إضافة إلى 123 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 104.802، منها 1.181 وفيات، و9.201 حالة تعاف.

ومنذ مطلع أغسطس/آب الماضي، تشهد المملكة انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.