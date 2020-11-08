العاهل السعودي وولي العهد يهنئان جو بايدن ونائبته

وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، التهاني لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "تاس" بيانين متتالين مقتضبين على "تويتر"، جاء فيهما: "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية".

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان السيد جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.#واس pic.twitter.com/g3zfopwsRQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 8, 2020

وجاء في تغريدة ثانية لاحقة: "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان معالي السيدة، كامالا هاريس، بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بادين، اليوم الأحد أن يكون رئيسا يوحد الجميع ويسعى لأن يحظى بثقة الجميع، وذلك بعد إعلان في فوزه في السباق إلى البيت الأبيض.



وأضاف: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم".

وقال بايدن في خطاب النصر: "أتعهد بأن أكون رئيسا يسعى لوحدة الولايات المتحدة وليس انقسامها، وليس لدي ولايات زرقاء أو حمراء. أنا أتعهد بأن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين على مختلف طوائفهم وألوانهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم".

وأكد، بايدن خلال خطابه انه حقق نصرا غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي، قال كلمته حيث صوت 74 مليون لصالحه بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أمس، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.