مقتل 11 شخصا في هجوم إرهابي غرب بغداد

قالت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، إن هجوما إرهابيا وقع غرب العاصمة بغداد ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر أمني عراقي، أن "القتلى سقطوا نتيجة هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة بالرضوانية غربي العاصمة بغداد".

وكشف المصدر تفاصيل الحادث قائلا، إن "حادث الرضوانية عبارة عن هجوم بالقنابل اليدوية والأسلحة الخفيفة على برج أمني للجيش العراقي وقوات الصحوة في منطقة الرضوانية"، مشيرا إلى أن "الحصيلة النهائية تضمنت 5 قتلى من الصحوة و6 من المدنيين".

يتبع...