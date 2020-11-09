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    رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل

    تركي الفيصل: بايدن يعرف مصالح أمريكا في المنطقة والسعودية أكبر شريك استراتيجي

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (68)
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    أكد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية ، الأمير تركي الفيصل، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لا يعرف المصالح الأمريكية جيدا في المنطقة بحكم عمله كنائب للرئيس الأسبق أوباما.

    وأضاف الفيصل في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالمتانة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن السعودية تعد أكبر شريك استراتيجي في المنطقة.

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    وتابع الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، أن علاقة التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب بصفة عامة ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كله ويعني ذلك تبادل المعلومات".

    كما تطرق الفيصل إلى متانة العلاقات الدبلوماسية التي عبرت عنها المملكة مع كافة الإدارات الأمريكية فيما إذا كانت جمهورية أو ديمقراطية.

     وشدد الأمير السعودي على أنه "رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات على حسب تغير الأوضاع ولكن العلاقات الاستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعاني منها المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني في المنطقة".

    كان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده محمد بن سلمان، قاما بتهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية على الرئيس دونالد ترامب.

    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    من هو جو بايدن الرئيس الأمريكي الـ 46
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 (68)

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية السعودية, تركي الفيصل, جو بايدن
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