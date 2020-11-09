وزير الرياضة السعودي: جاهزون لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية

قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إن بلاده جاهزة لاستضافة الدورة الـ 21 للألعاب الآسيوية في عام 2030، التي تتنافس على استضافتها مع دولة قطر.

وأكد الفيصل أن تقدم السعودية بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الرياض، يأتي استمرارًا لبرامج رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق أهدافها، مضيفا: "لذلك فإن العمل يجري بكل قوة من أجل استضافة أكبر وأهم الفعاليات الرياضية الدولية"، بحسب صحيفة "عاجل".

وقال الوزير إن السعودية أثبتت قدرتها الفائقة في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، وفي ظل وجود الدعم غير المحدود من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، مستدركا بالقول: "لذا فإن السعودية جاهزة للاستضافة".

وشدد الفيصل على أن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به من ناحية التجهيز للدورة، مشيرًا إلى أن التجهيز لا يشمل فقط المنشآت الرياضية، ولكن أيضًا يشمل الرياضيين الذين سيمثلون السعودية في الدورة لكي يقدموا أداء جيدًا في المنافسات الرياضية.

وأعرب عن أمله في فوز الرياض بشرف تنظيم دورة الألعاب الآسيوية خلال التصويت الذي سيجرى الشهر المقبل.

وقال إنه تم تقديم ملف الرياض 2030 منذ شهر، لذلك فإن لجنة التقييم تزور السعودية لكي تتعرف على الطبيعة على عناصر ملف الرياض 2030، وتستفسر عن الأمور كافة حتى تتعرف عن قرب على الملف وقدرات السعودية التنظيمية قبل إبداء رأيها في الملف السعودي.

وختم الوزير بالتأكيد على ثقته التامة في العاملين بالملف السعودي، لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة ببعض الخبرات من الاتحادات الدولية لتقديم خبراتهم للعاملين بالملف السعودي.

ويحسم المجلس الأولمبي الآسيوي، خلال اجتماع الجمعية العمومية التي ستعقد في العاصمة العمانية مسقط في 16 من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، سباق المنافسة بين السعودية وقطر في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وتخوض السعودية سباق المنافسة لاستضافة الأولمبياد الآسيوي لأول مرة في تاريخها، في حين سبق لقطر استضافة هذه البطولة في نسخة 2006.

يشار إلى أن دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 ستقام في مدينة هانغتشو بالصين، في الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2022، فيما ستقام دورة الألعاب الآسيوية العشرين في أيشي ناغويا اليابانية في عام 2026.