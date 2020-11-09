الرئيس التونسي أمام ملتقى الحوار الليبي: حل الأزمة لا يمكن إلا أن ‏يكون "ليبيا ليبيا"‏

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين 9 نوفمبر‎/‎تشرين ‏الثاني، أمام ملتقى الحوار الليبي، إن حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ‏‏"ليبيا ليبيا".‏