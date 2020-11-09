أشتيه يخير إسرائيل بين حل الدولتين أو "الذوبان الديموغرافي"

خيّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، اليوم الإثنين، إسرائيل، "بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي"، مشددا على ضرورة أن توقف تل أبيب الاستيطان الذي اعتبره "عدوا للسلام".

وقال أشتيه في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن "الاستيطان عدو السلام، وعلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف عن مخططاتها الاستعمارية وعن الاستيلاء على أراضينا وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف "أن عدد المستعمرين الآن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس قد بلغ أكثر من 750 ألف مستوطن ويشكلون 25% من مجمل سكان الضفة الغربية"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وشدد على أنه قد "حان الوقت لإسرائيل أن تختار بين حل الدولتين أو الذوبان الديمغرافي".

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ عام 1948، يفوق عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48) عدد الإسرائيليين اليهود بأكثر من 250 ألف شخص".

وبحسب تقرير لمكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، في أبريل/ نيسان الماضي، وصل عدد اليهود إلى (6,806,000) يمثلون 74% من إجمالي سكان إسرائيل.

فيما يبلغ عدد المواطنين العرب (مسلمون ومسيحيون) في إسرائيل (1,930,000) يشكلون 21% من السكان، بحسب المصدر ذاته.

في المقابل، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في يوليو/ تموز الماضي، أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصل إلى 5.1 مليون فلسطيني، بالإضافة نحو مليوني فلسطيني داخل أراضي الـ 48 (في إسرائيل)، يتجاوز عدد الفلسطينيين عدد اليهود في إسرائيل.

ودعا أشتيه بمناسبة الذكرى الـ32 لوفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التي تصادف الخامس عشر من الشهر الجاري، أوروبا وباقي دول العالم إلى اتخاذ "خطوة نحو كسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين ولجم مخططات الاستيطان والضم وهدم البيوت وتهويد القدس، وعزل غزة".

وقال إن العالم مطالب بأن "يقف مع حرية شعبنا وإنهاء الاحتلال وتدفيع إسرائيل ثمن عدوانها المستمر على شعبنا".

وهنأ رئيس الوزراء الفلسطيني الأسير ماهر الأخرس على صموده وانتصاره في معركة الأمعاء الخاوية، ودعا المؤسسات الدولية للتدخل من أجل الإفراج عن الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية.

وحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأسرى، خاصة مع إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.