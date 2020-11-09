الاتحاد للطيران تحذر الطيارين من خفض فوري للوظائف مع استمرار أزمة كورونا

حذرت الاتحاد للطيران بأبوظبي الطيارين من عمليات تسريح اضطرارية فورية هذا الأسبوع في ظل عدم تعافي الطلب على السفر جوا من آثار جائحة فيروس كورونا بالسرعة المتوقعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن الطيارين تم إبلاغهم في رسالة بالبريد الإلكتروني أُرسلت إليهم اليوم الاثنين "الحقيقة القاسية هي أنه، بالرغم من كل الآمال، فإن قطاعنا ببساطة لا يتعافى بسرعة كافية وسنظل شركة طيران أصغر بكثير لبعض الوقت".

هذا وجاء التحذير بعد يوم من قول شركة الطيران إنها تمضي في خطط لتقليص حجمها إلى ناقلة متوسطة الحجم.

ووفقا لموقعها على الإنترنت، استخدمت الاتحاد ما يقرب من 2000 طيار اعتبارًا من فبراير. وقالت مصادر إن مئات الموظفين، بينهم بعض الطيارين تم تسريحهم قبل أحدث التخفيضات.