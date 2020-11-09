حفر الباطن السعودية تغرق داخل تسونامي ترابي... فيديو

وبحسب موقع "أخبار 24" السعودي، غطت العاصفة جزءا كبيرا من المحافظة، وتسببت في غيوم واسعة النطاق بسماء المنطقة على مدار ساعات اليوم.
شاهد لحظة دخول العاصفة الرملية إلى #حفرالباطن— صوت الشرقية (@Sharqiya_Voice) November 9, 2020
عبر : @fawaz749
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وتداول مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتصاعد الغبار والأتربة بشكل هائل فوق المناطق السكنية، والتي بدت أشبه بموجات المد العاتية (تسونامي).
عاصفة ترابية كثيفة على #حفرالباطن س ٢.٥٥ م الاثنين ٢٣ ربيع اول ١٤٤٢— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 9, 2020
عضوالمجموعة عايد الحربي pic.twitter.com/XRcFe4jGe4
وعلى حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتساقط البرد مع توقع حدوث أمطار في المنطقة الشرقية، بعدما حذرت في وقت سابق من أمطار متوسطة وسحب رعدية.
#المطر_والربيع— المطر والربيع 💦 (@1Rain_spring) November 9, 2020
موجة غبار جدارية الان شمال غرب #حفر_الباطن 40ك باتجاه الحفر
• النداوي | @anday6446 pic.twitter.com/MWdJwyybXc
كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح الترابية وتدني مستوى الرؤية صباحا في منطقة الرياض وكذلك منطقة المدينة المنورة، فيما أشارت إلى استمرار نشاط الرياح والسحب الرعدية في القصيم.
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