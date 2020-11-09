الولايات المتحدة تضيف وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني إلى قوائم العقوبات

واشنطن - سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة تسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية.
وتضم القائمة أيضا أسماء ستة مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.
يتبع..
أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أضافت وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني إلى قوائم العقوبات.
واشنطن - سبوتنيك. بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة تسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية.
وتضم القائمة أيضا أسماء ستة مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين، بحسب بيان الوزارة.
يتبع..
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