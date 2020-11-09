قتيلان و6 جرحى من القوات العراقية إثر اعتداء إرهابي شمالي البلاد

قتل منتسبان وأصيب 6 آخرين من القوات العراقية، اليوم الاثنين، إثر اعتداء إرهابي استهدف سيارة عسكرية في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة تابعة إلى لواء المشاة 52 بالفرقة 14 في قرية بلكانة بمحافظة كركوك، شمال العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل منتسبين اثنين.

وأوضحت الخلية، أن أحد الضحايا من مديرية النفط، والآخر من فوج مغاوير محور الشمال للحشد الشعبي.

وأضافت خلية الإعلام الأمني العراقي، فيما جرح 6 آخرين من الحشد الشعبي ولواء المشاة 52 إثر الإنفجار.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.